Precio de IDEX hoy

El precio actual de IDEX (IDEX) hoy es $ 0, con una variación del 6.27% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de IDEX a USD es $ 0 por IDEX.

IDEX actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 704,735, con un suministro circulante de 995.16M IDEX. Durante las últimas 24 horas, IDEX cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.937763, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, IDEX experimentó un cambio de -5.23% en la última hora y de -30.21% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 29.95K.

Información del mercado de IDEX (IDEX)

Cap de mercado $ 704.74K$ 704.74K $ 704.74K Volumen (24H) $ 29.95K$ 29.95K $ 29.95K Cap. de mercado totalmente diluida $ 704.74K$ 704.74K $ 704.74K Suministro de Circulación 995.16M 995.16M 995.16M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de IDEX es de $ 704.74K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 29.95K. El suministro circulante de IDEX es de 995.16M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 704.74K.