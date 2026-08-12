Precio de HyperSwap hoy

El precio actual de HyperSwap (SWAP) hoy es $ 0.01521328, con una variación del 2.47% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SWAP a USD es $ 0.01521328 por SWAP.

HyperSwap actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,057,141, con un suministro circulante de 69.49M SWAP. Durante las últimas 24 horas, SWAP cotiza entre $ 0.01511694 (bajo) y $ 0.01580017 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.158851, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01231935.

En el corto plazo, SWAP experimentó un cambio de -0.27% en la última hora y de -20.79% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.81K.

Información del mercado de HyperSwap (SWAP)

Cap de mercado $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Volumen (24H) $ 1.81K$ 1.81K $ 1.81K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Suministro de Circulación 69.49M 69.49M 69.49M Suministro total 92,826,502.56346206 92,826,502.56346206 92,826,502.56346206

La capitalización de mercado actual de HyperSwap es de $ 1.06M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.81K. El suministro circulante de SWAP es de 69.49M, con un suministro total de 92826502.56346206. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.41M.