Precio de HYBR hoy

El precio actual de HYBR (HYBR) hoy es $ 0, con una variación del 13.26% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HYBR a USD es $ 0 por HYBR.

HYBR actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 133,718, con un suministro circulante de 214.38M HYBR. Durante las últimas 24 horas, HYBR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0017141, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, HYBR experimentó un cambio de -0.27% en la última hora y de +10.41% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 5.08K.

Información del mercado de HYBR (HYBR)

Cap de mercado $ 133.72K$ 133.72K $ 133.72K Volumen (24H) $ 5.08K$ 5.08K $ 5.08K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Suministro de Circulación 214.38M 214.38M 214.38M Suministro total 1,952,336,214.968838 1,952,336,214.968838 1,952,336,214.968838

La capitalización de mercado actual de HYBR es de $ 133.72K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 5.08K. El suministro circulante de HYBR es de 214.38M, con un suministro total de 1952336214.968838. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.22M.