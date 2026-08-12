Precio de Hund hoy

El precio actual de Hund (HUND) hoy es $ 0, con una variación del 0.55% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HUND a USD es $ 0 por HUND.

Hund actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 89,695, con un suministro circulante de 399.98M HUND. Durante las últimas 24 horas, HUND cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02825773, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, HUND experimentó un cambio de +0.29% en la última hora y de +4.41% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.12.

Información del mercado de Hund (HUND)

Cap de mercado $ 89.70K$ 89.70K $ 89.70K Volumen (24H) $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 Cap. de mercado totalmente diluida $ 89.70K$ 89.70K $ 89.70K Suministro de Circulación 399.98M 399.98M 399.98M Suministro total 399,983,377.3947765 399,983,377.3947765 399,983,377.3947765

La capitalización de mercado actual de Hund es de $ 89.70K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.12. El suministro circulante de HUND es de 399.98M, con un suministro total de 399983377.3947765. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 89.70K.