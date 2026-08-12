Precio de Hbadger hoy

El precio actual de Hbadger (HBADG) hoy es $ 0, con una variación del 2.96% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HBADG a USD es $ 0 por HBADG.

Hbadger actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 66,521, con un suministro circulante de 6.12B HBADG. Durante las últimas 24 horas, HBADG cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, HBADG experimentó un cambio de +0.09% en la última hora y de +2.45% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Hbadger (HBADG)

Cap de mercado $ 66.52K$ 66.52K $ 66.52K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 95.67K$ 95.67K $ 95.67K Suministro de Circulación 6.12B 6.12B 6.12B Suministro total 8,800,000,000.0 8,800,000,000.0 8,800,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Hbadger es de $ 66.52K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HBADG es de 6.12B, con un suministro total de 8800000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 95.67K.