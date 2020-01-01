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Principales tokens de Cuidado de la salud por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Cuidado de la salud. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
ApeX Protocol
ApeX Protocol
APEX
$ 0.2087
-0.10%
-0.19%
-4.98%
$ 29.09M
$ 350.59K
2
Medibloc
Medibloc
MED
$ 0.00124479
-0.06%
-0.01%
-4.41%
$ 14.36M
$ 48.97K
3
Dynachain
Dynachain
DYNA
$ 0.0341983
0.00%
--
0.00%
$ 13.24M
$ 826.83
4
HP
HP
HP
$ 0.006439
+0.03%
-3.62%
-8.38%
$ 8.92M
$ 3.91M
5
HAVA
HAVA
HAVA
$ 2.21
0.00%
0.00%
+0.45%
$ 8.85M
$ 3.80K
6
BabyBoomToken
BabyBoomToken
BBT
$ 0.04631361
+0.87%
+0.05%
+8.58%
$ 7.96M
$ 101.68K
7
MediTechX
MediTechX
MTX
$ 0.051516
0.00%
--
0.00%
$ 1.39M
$ 106.29K
8
XRP Healthcare
XRP Healthcare
XRPH
$ 0.01251
-0.56%
+0.24%
-1.80%
$ 886.69K
$ 1.49M
9
CTOC
CTOC
CTOC
$ 0.054882
-0.05%
+0.00%
-0.25%
$ 502.11K
$ 336.03K
10
Innovosens
Innovosens
ISENS
$ 6.449E-5
-0.06%
+2.30%
+3.35%
$ 63.85K
--
11
AIMX
AIMX
AIMX
$ 0.0001526
0.00%
--
+1.96%
$ 60.23K
$ 4.28
12
Cardio
Cardio
CARDIO
$ 5.569E-5
-0.27%
-3.10%
+0.51%
$ 47.24K
--
13
SOLVE
SOLVE
SOLVE
$ 4.144E-5
0.00%
-6.20%
-6.12%
$ 41.44K
--
14
ZAYA AI
ZAYA AI
ZAI
$ 0.00099045
0.00%
--
-9.66%
$ 39.71K
$ 3.90
15
BitDoctorAI
BitDoctorAI
AIDD
$ 3.011E-5
-0.03%
-1.10%
+0.40%
$ 30.11K
--
16
Muhdo Hub
Muhdo Hub
DNA
$ 3.3E-6
0.00%
-9.20%
-8.84%
$ 15.72K
--
17
Pharmachain AI
Pharmachain AI
PHAI
$ 1.891E-5
0.00%
+3.20%
+2.27%
$ 11.68K
--
18
Medifakt
Medifakt
FAKT
$ 0.0005465
0.00%
+0.07%
-1.69%
--
$ 33.82M
19
XRP Healthcare AI
XRP Healthcare AI
XRPHAI
$ 0.00553
0.00%
+2.61%
+39.49%
--
$ 1.18M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Cuidado de la salud y por qué son populares?
Los tokens de Cuidado de la salud representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 19 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $85.52M.
¿Cuál es el token de Cuidado de la salud con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Cuidado de la salud rastreados en MEXC, PHAI ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 3.20% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Cuidado de la salud están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 19 tokens de Cuidado de la salud, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. APEX, MED, DYNA se encuentra entre los tokens populares de Cuidado de la salud. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Cuidado de la salud?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Cuidado de la salud es de aproximadamente $85.52M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Cuidado de la salud, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.