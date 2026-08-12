Precio de Gauntlet USD Alpha hoy

El precio actual de Gauntlet USD Alpha (GTUSDA) hoy es $ 1.078, con una variación del 0.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GTUSDA a USD es $ 1.078 por GTUSDA.

Gauntlet USD Alpha actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,644,394, con un suministro circulante de 1.53M GTUSDA. Durante las últimas 24 horas, GTUSDA cotiza entre $ 1.078 (bajo) y $ 1.078 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.078, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.053.

En el corto plazo, GTUSDA experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.10% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.00.

Información del mercado de Gauntlet USD Alpha (GTUSDA)

Cap de mercado $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M Volumen (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M Suministro de Circulación 1.53M 1.53M 1.53M Suministro total 1,525,233.492340112 1,525,233.492340112 1,525,233.492340112

La capitalización de mercado actual de Gauntlet USD Alpha es de $ 1.64M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.00. El suministro circulante de GTUSDA es de 1.53M, con un suministro total de 1525233.492340112. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.64M.