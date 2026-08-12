Precio de FRAME hoy

El precio actual de FRAME (FRAME) hoy es $ 0, con una variación del 0,21% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FRAME a USD es $ 0 por FRAME.

FRAME actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 59.885, con un suministro circulante de 1,00B FRAME. Durante las últimas 24 horas, FRAME cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0,00314878, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FRAME experimentó un cambio de -- en la última hora y de -%4,59 en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de FRAME (FRAME)

Cap de mercado $ 59,89K$ 59,89K $ 59,89K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 59,89K$ 59,89K $ 59,89K Suministro de Circulación 1,00B 1,00B 1,00B Suministro total 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

La capitalización de mercado actual de FRAME es de $ 59,89K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FRAME es de 1,00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 59,89K.