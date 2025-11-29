Precio de Foundry hoy

El precio actual de Foundry (FDRY) hoy es --, con una variación del 3.17% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FDRY a USD es -- por FDRY.

Foundry actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 462,206, con un suministro circulante de 999.98M FDRY. Durante las últimas 24 horas, FDRY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00188783, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FDRY experimentó un cambio de -0.27% en la última hora y de +15.05% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Foundry (FDRY)

Cap de mercado $ 462.21K$ 462.21K $ 462.21K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 462.21K$ 462.21K $ 462.21K Suministro de Circulación 999.98M 999.98M 999.98M Suministro total 999,979,841.5246214 999,979,841.5246214 999,979,841.5246214

