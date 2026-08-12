Precio de ForgAI hoy

El precio actual de ForgAI (FORGAI) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FORGAI a USD es $ 0 por FORGAI.

ForgAI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 17,965.63, con un suministro circulante de 958.99M FORGAI. Durante las últimas 24 horas, FORGAI cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FORGAI experimentó un cambio de -- en la última hora y de +1.76% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de ForgAI (FORGAI)

Cap de mercado $ 17.97K$ 17.97K $ 17.97K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 17.97K$ 17.97K $ 17.97K Suministro de Circulación 958.99M 958.99M 958.99M Suministro total 958,993,000.0 958,993,000.0 958,993,000.0

La capitalización de mercado actual de ForgAI es de $ 17.97K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FORGAI es de 958.99M, con un suministro total de 958993000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 17.97K.