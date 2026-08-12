Precio de Forecast AI hoy

El precio actual de Forecast AI (FORAI) hoy es $ 0, con una variación del 6.51% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FORAI a USD es $ 0 por FORAI.

Forecast AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 20,930, con un suministro circulante de 1.00B FORAI. Durante las últimas 24 horas, FORAI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FORAI experimentó un cambio de +9.68% en la última hora y de -22.73% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Forecast AI (FORAI)

Cap de mercado $ 20.93K$ 20.93K $ 20.93K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 20.93K$ 20.93K $ 20.93K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Forecast AI es de $ 20.93K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FORAI es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 20.93K.