Precio de Fishkoin hoy

El precio actual de Fishkoin (KOIN) hoy es $ 0, con una variación del 1.12% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KOIN a USD es $ 0 por KOIN.

Fishkoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 101,450, con un suministro circulante de 16.65T KOIN. Durante las últimas 24 horas, KOIN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, KOIN experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de +1.86% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Fishkoin (KOIN)

Cap de mercado $ 101.45K$ 101.45K $ 101.45K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 101.45K$ 101.45K $ 101.45K Suministro de Circulación 16.65T 16.65T 16.65T Suministro total 16,650,420,540,624.465 16,650,420,540,624.465 16,650,420,540,624.465

La capitalización de mercado actual de Fishkoin es de $ 101.45K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KOIN es de 16.65T, con un suministro total de 16650420540624.465. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 101.45K.