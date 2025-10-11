Información del precio (USD) de Finna AI (FINNA)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.00201926$ 0.00201926 $ 0.00201926 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +0.61% Cambio de Precio (1D) -18.68% Cambio de Precio (7D) -33.34% Cambio de Precio (7D) -33.34%

El precio en tiempo real de Finna AI (FINNA) es de --. Durante las últimas 24 horas, FINNA se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de FINNA es de $ 0.00201926, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, FINNA ha cambiado en un +0.61% en la última hora, -18.68% en 24 horas y -33.34% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Finna AI (FINNA)

Cap de mercado $ 72.18K$ 72.18K $ 72.18K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 72.18K$ 72.18K $ 72.18K Suministro de Circulación 999.99M 999.99M 999.99M Suministro total 999,988,678.295085 999,988,678.295085 999,988,678.295085

La capitalización de mercado actual de Finna AI es de $ 72.18K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FINNA es de 999.99M, con un suministro total de 999988678.295085. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 72.18K.