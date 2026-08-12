Precio de Fidelity Digital Dollar hoy

El precio actual de Fidelity Digital Dollar (FIDD) hoy es $ 0.999247, con una variación del 0.03% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FIDD a USD es $ 0.999247 por FIDD.

Fidelity Digital Dollar actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 49,066,117, con un suministro circulante de 49.09M FIDD. Durante las últimas 24 horas, FIDD cotiza entre $ 0.999084 (bajo) y $ 0.999979 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.011, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.994161.

En el corto plazo, FIDD experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de -0.01% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 933.79K.

Información del mercado de Fidelity Digital Dollar (FIDD)

Cap de mercado $ 49.07M$ 49.07M $ 49.07M Volumen (24H) $ 933.79K$ 933.79K $ 933.79K Cap. de mercado totalmente diluida $ 49.07M$ 49.07M $ 49.07M Suministro de Circulación 49.09M 49.09M 49.09M Suministro total 49,090,304.98 49,090,304.98 49,090,304.98

La capitalización de mercado actual de Fidelity Digital Dollar es de $ 49.07M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 933.79K. El suministro circulante de FIDD es de 49.09M, con un suministro total de 49090304.98. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 49.07M.