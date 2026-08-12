Precio de Farverse hoy

El precio actual de Farverse (FARVERSE) hoy es $ 0, con una variación del 2.99% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FARVERSE a USD es $ 0 por FARVERSE.

Farverse actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 85,567, con un suministro circulante de 80.71B FARVERSE. Durante las últimas 24 horas, FARVERSE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FARVERSE experimentó un cambio de +0.22% en la última hora y de -0.91% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Farverse (FARVERSE)

Cap de mercado $ 85.57K$ 85.57K $ 85.57K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 106.02K$ 106.02K $ 106.02K Suministro de Circulación 80.71B 80.71B 80.71B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Farverse es de $ 85.57K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FARVERSE es de 80.71B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 106.02K.