Precio de Everything hoy

El precio actual de Everything (EV) hoy es $ 0, con una variación del 1,49% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EV a USD es $ 0 por EV.

Everything actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 21.857.192, con un suministro circulante de 99,85B EV. Durante las últimas 24 horas, EV cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0,00175131, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, EV experimentó un cambio de +2,69% en la última hora y de +3,78% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 16,99K.

Información del mercado de Everything (EV)

Cap de mercado $ 21,86M$ 21,86M $ 21,86M Volumen (24H) $ 16,99K$ 16,99K $ 16,99K Cap. de mercado totalmente diluida $ 21,86M$ 21,86M $ 21,86M Suministro de Circulación 99,85B 99,85B 99,85B Suministro total 99.852.341.477,24026 99.852.341.477,24026 99.852.341.477,24026

La capitalización de mercado actual de Everything es de $ 21,86M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 16,99K. El suministro circulante de EV es de 99,85B, con un suministro total de 99852341477.24026. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 21,86M.