Precio de Eitherway hoy

El precio actual de Eitherway (EITHER) hoy es $ 0, con una variación del 3.20% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EITHER a USD es $ 0 por EITHER.

Eitherway actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 15,298.31, con un suministro circulante de 99.98M EITHER. Durante las últimas 24 horas, EITHER cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.386553, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, EITHER experimentó un cambio de +0.31% en la última hora y de -6.84% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 98.32.

Información del mercado de Eitherway (EITHER)

Cap de mercado $ 15.30K$ 15.30K $ 15.30K Volumen (24H) $ 98.32$ 98.32 $ 98.32 Cap. de mercado totalmente diluida $ 15.30K$ 15.30K $ 15.30K Suministro de Circulación 99.98M 99.98M 99.98M Suministro total 99,978,120.1529786 99,978,120.1529786 99,978,120.1529786

La capitalización de mercado actual de Eitherway es de $ 15.30K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 98.32. El suministro circulante de EITHER es de 99.98M, con un suministro total de 99978120.1529786. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 15.30K.