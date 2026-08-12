Precio de DOYR hoy

El precio actual de DOYR (DOYR) hoy es $ 0, con una variación del 2.77% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DOYR a USD es $ 0 por DOYR.

DOYR actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 321,859, con un suministro circulante de 1.00B DOYR. Durante las últimas 24 horas, DOYR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01266627, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DOYR experimentó un cambio de -1.70% en la última hora y de -5.68% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 41.37K.

Información del mercado de DOYR (DOYR)

Cap de mercado $ 321.86K$ 321.86K $ 321.86K Volumen (24H) $ 41.37K$ 41.37K $ 41.37K Cap. de mercado totalmente diluida $ 321.86K$ 321.86K $ 321.86K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de DOYR es de $ 321.86K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 41.37K. El suministro circulante de DOYR es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 321.86K.