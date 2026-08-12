Precio de Distorted Face hoy

El precio actual de Distorted Face (DISTORTED) hoy es $ 0, con una variación del 11.81% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DISTORTED a USD es $ 0 por DISTORTED.

Distorted Face actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 19,045.44, con un suministro circulante de 999.48M DISTORTED. Durante las últimas 24 horas, DISTORTED cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0060108, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DISTORTED experimentó un cambio de +12.15% en la última hora y de +8.14% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Distorted Face (DISTORTED)

Cap de mercado $ 19.05K$ 19.05K $ 19.05K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 19.05K$ 19.05K $ 19.05K Suministro de Circulación 999.48M 999.48M 999.48M Suministro total 999,479,032.410787 999,479,032.410787 999,479,032.410787

La capitalización de mercado actual de Distorted Face es de $ 19.05K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DISTORTED es de 999.48M, con un suministro total de 999479032.410787. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 19.05K.