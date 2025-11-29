Precio de Degen Hours hoy

El precio actual de Degen Hours (SLEEP) hoy es $ 0,00000454, con una variación del 2,72% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SLEEP a USD es $ 0,00000454 por SLEEP.

Degen Hours actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 45 439, con un suministro circulante de 10,00B SLEEP. Durante las últimas 24 horas, SLEEP cotiza entre $ 0,00000453 (bajo) y $ 0,00000468 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0,00013405, mientras que el mínimo histórico fue $ 0,00000411.

En el corto plazo, SLEEP experimentó un cambio de 0,00% en la última hora y de +8,52% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Degen Hours (SLEEP)

Cap de mercado $ 45,44K$ 45,44K $ 45,44K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 45,44K$ 45,44K $ 45,44K Suministro de Circulación 10,00B 10,00B 10,00B Suministro total 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

La capitalización de mercado actual de Degen Hours es de $ 45,44K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SLEEP es de 10,00B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 45,44K.