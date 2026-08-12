Precio de CrazyBunny hoy

El precio actual de CrazyBunny (CRAZYBUNNY) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CRAZYBUNNY a USD es $ 0 por CRAZYBUNNY.

CrazyBunny actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,539,889, con un suministro circulante de 42,068.95T CRAZYBUNNY. Durante las últimas 24 horas, CRAZYBUNNY cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CRAZYBUNNY experimentó un cambio de -- en la última hora y de +1.06% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de CrazyBunny (CRAZYBUNNY)

Cap de mercado $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M Suministro de Circulación 42,068.95T 42,068.95T 42,068.95T Suministro total 4.206894840042386e+16 4.206894840042386e+16 4.206894840042386e+16

La capitalización de mercado actual de CrazyBunny es de $ 1.54M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CRAZYBUNNY es de 42,068.95T, con un suministro total de 4.206894840042386e+16. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.54M.