Precio de Cloud hoy

El precio actual de Cloud (CLOUD) hoy es $ 0.02155783, con una variación del 0.53% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CLOUD a USD es $ 0.02155783 por CLOUD.

Cloud actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 12,912,487, con un suministro circulante de 599.01M CLOUD. Durante las últimas 24 horas, CLOUD cotiza entre $ 0.02136385 (bajo) y $ 0.02159425 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.625172, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01277256.

En el corto plazo, CLOUD experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de +0.20% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 93.02K.

Información del mercado de Cloud (CLOUD)

Cap de mercado $ 12.91M$ 12.91M $ 12.91M Volumen (24H) $ 93.02K$ 93.02K $ 93.02K Cap. de mercado totalmente diluida $ 21.56M$ 21.56M $ 21.56M Suministro de Circulación 599.01M 599.01M 599.01M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Cloud es de $ 12.91M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 93.02K. El suministro circulante de CLOUD es de 599.01M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 21.56M.