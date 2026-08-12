Precio de Chirpley hoy

El precio actual de Chirpley (CHRP) hoy es $ 0, con una variación del 0.35% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CHRP a USD es $ 0 por CHRP.

Chirpley actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 57,170, con un suministro circulante de 636.76M CHRP. Durante las últimas 24 horas, CHRP cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03695469, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CHRP experimentó un cambio de -- en la última hora y de +2.29% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Chirpley (CHRP)

Cap de mercado $ 57.17K$ 57.17K $ 57.17K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 89.78K$ 89.78K $ 89.78K Suministro de Circulación 636.76M 636.76M 636.76M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Chirpley es de $ 57.17K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CHRP es de 636.76M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 89.78K.