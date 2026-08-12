¿De qué trata Chain4Energy?

Chain4Energy (C4E) es una plataforma blockchain L1 DePIN diseñada para respaldar una variedad de aplicaciones innovadoras en el ámbito de la energía y la movilidad eléctrica. Crea un ecosistema descentralizado y democratizado impulsado por la comunidad.

¿Qué hace que Chain4Energy sea único?

Chain4Energy incorpora el modelo de incentivos DePIN, ofreciendo oportunidades de ingresos pasivos mediante la recompensa de las contribuciones y la participación dentro del ecosistema. Este modelo acelera el cambio hacia un futuro sostenible con el objetivo final de permitir el comercio de energía entre pares.

¿Cuál es el precio actual de Chain4Energy?

Chain4Energy tiene un precio de €0.001516969776254670000, con una variación de -0.80% en el último día.

¿Qué tan rápido está creciendo la comunidad de C4E?

Actualmente hay -- titulares, y un aumento en este número suele indicar una mayor adopción, comunidades en expansión y una participación más amplia en la red.

¿Cómo afecta la demanda el precio de Chain4Energy?

La demanda se ve influenciada por casos de uso, condiciones del mercado, sentimiento de los inversores y su rol en el sector Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1),Osmosis Ecosystem. Una mayor demanda puede acelerar la movilización del precio durante períodos de alto volumen de operaciones.

¿Cuál es el volumen de operaciones de C4E hoy?

Ha generado un volumen de operaciones de €--, lo que demuestra una participación activa y una liquidez saludable en el mercado.

¿Cómo se compara C4E con su desempeño histórico?

Su máximo histórico (ATH) es de €0.0677554358652540000 y su mínimo histórico (ATL) es de €, lo que ofrece contexto sobre sus ciclos de desempeño pasados.

¿Cuántos tokens están en circulación?

Hay 122773919.633805 tokens en circulación, lo que influye en la disponibilidad, la capitalización de mercado y la valoración a largo plazo.