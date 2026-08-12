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El precio actual de Chain4Energy hoy es 0.00178247 USD. La capitalización de mercado de C4E es 218,844 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de C4E a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Chain4Energy hoy es 0.00178247 USD. La capitalización de mercado de C4E es 218,844 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de C4E a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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mexc
Estos datos del token provienen de terceros. MEXC actúa únicamente como agregador de información. ¡Explora otros tokens listados en el mercado Spot de MEXC!
USD
Gráfico de precios en vivo de Chain4Energy (C4E)
Última actualización de la página: 2026-08-12 15:31:41 (UTC+8)

Precio de Chain4Energy hoy

El precio actual de Chain4Energy (C4E) hoy es $ 0.00178247, con una variación del 0.80% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de C4E a USD es $ 0.00178247 por C4E.

Chain4Energy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 218,844, con un suministro circulante de 122.77M C4E. Durante las últimas 24 horas, C4E cotiza entre $ 0.00175414 (bajo) y $ 0.0018061 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.079614, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, C4E experimentó un cambio de -0.11% en la última hora y de +6.24% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.18.

Información del mercado de Chain4Energy (C4E)

$ 218.84K
$ 218.84K$ 218.84K

$ 0.18
$ 0.18$ 0.18

$ 565.78K
$ 565.78K$ 565.78K

122.77M
122.77M 122.77M

317,408,909.245463
317,408,909.245463 317,408,909.245463

La capitalización de mercado actual de Chain4Energy es de $ 218.84K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.18. El suministro circulante de C4E es de 122.77M, con un suministro total de 317408909.245463. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 565.78K.

Historial de precios de Chain4Energy USD

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.00175414
$ 0.00175414$ 0.00175414
24H Mín
$ 0.0018061
$ 0.0018061$ 0.0018061
24H Máx

$ 0.00175414
$ 0.00175414$ 0.00175414

$ 0.0018061
$ 0.0018061$ 0.0018061

$ 0.079614
$ 0.079614$ 0.079614

$ 0
$ 0$ 0

-0.11%

-0.80%

+6.24%

+6.24%

Historial de precios de Chain4Energy (C4E) en USD

Durante el día de hoy, el cambio de precio de Chain4Energy a USD fue de $ 0.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de Chain4Energy a USD fue de $ -0.0003630841.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de Chain4Energy a USD fue de $ -0.0009175503.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de Chain4Energy a USD fue de $ +0.0000000035776628487.

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ 0-0.80%
30 Días$ -0.0003630841-20.36%
60 Días$ -0.0009175503-51.47%
90 Días$ +0.0000000035776628487+0.00%

Predicción de precios para Chain4Energy

Predicción del precio de Chain4Energy (C4E) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de C4E en 2030 es de $ --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Chain4Energy (C4E) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Chain4Energy podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Chain4Energy en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de C4E para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Chain4Energy.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Acerca de Chain4Energy

¿De qué trata Chain4Energy?

Chain4Energy (C4E) es una plataforma blockchain L1 DePIN diseñada para respaldar una variedad de aplicaciones innovadoras en el ámbito de la energía y la movilidad eléctrica. Crea un ecosistema descentralizado y democratizado impulsado por la comunidad.

¿Qué hace que Chain4Energy sea único?

Chain4Energy incorpora el modelo de incentivos DePIN, ofreciendo oportunidades de ingresos pasivos mediante la recompensa de las contribuciones y la participación dentro del ecosistema. Este modelo acelera el cambio hacia un futuro sostenible con el objetivo final de permitir el comercio de energía entre pares.

¿Cuál es el precio actual de Chain4Energy?

Chain4Energy tiene un precio de €0.001516969776254670000, con una variación de -0.80% en el último día.

¿Qué tan rápido está creciendo la comunidad de C4E?

Actualmente hay -- titulares, y un aumento en este número suele indicar una mayor adopción, comunidades en expansión y una participación más amplia en la red.

¿Cómo afecta la demanda el precio de Chain4Energy?

La demanda se ve influenciada por casos de uso, condiciones del mercado, sentimiento de los inversores y su rol en el sector Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1),Osmosis Ecosystem. Una mayor demanda puede acelerar la movilización del precio durante períodos de alto volumen de operaciones.

¿Cuál es el volumen de operaciones de C4E hoy?

Ha generado un volumen de operaciones de €--, lo que demuestra una participación activa y una liquidez saludable en el mercado.

¿Cómo se compara C4E con su desempeño histórico?

Su máximo histórico (ATH) es de €0.0677554358652540000 y su mínimo histórico (ATL) es de €, lo que ofrece contexto sobre sus ciclos de desempeño pasados.

¿Cuántos tokens están en circulación?

Hay 122773919.633805 tokens en circulación, lo que influye en la disponibilidad, la capitalización de mercado y la valoración a largo plazo.

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Chain4Energy

Última actualización de la página: 2026-08-12 15:31:41 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Chain4Energy (C4E)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

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$0.01677$0.01677

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$0.35511$0.35511

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$0.01500$0.01500

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Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TOFU Story

TOFU Story

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$0.0004574$0.0004574

+72.60%

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Myros

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$0.0169$0.0169

+65.68%

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Aether Network

AET

$0.0148
$0.0148$0.0148

+40.95%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0.00600
$0.00600$0.00600

+33.33%

Audiera

Audiera

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$1.23012
$1.23012$1.23012

+26.10%

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