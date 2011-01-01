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Principales tokens de IP por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: IP. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.2011
-0.05%
-2.94%
-4.51%
$ 71.66M
$ 399.47K
2
BeatSwap
BeatSwap
BTX
$ 0.038784
+0.46%
-1.46%
-1.16%
$ 8.72M
$ 1.44M
3
LumiWave
LumiWave
LWA
$ 0.00249752
0.00%
--
0.00%
$ 1.92M
$ 111.72
4
WAGMI Games
WAGMI Games
WAGMIGAMES
$ 5.0318E-7
+0.09%
+1.40%
-5.08%
$ 1.11M
--
5
Kindred Labs
Kindred Labs
KIN
$ 0.002306
-0.31%
+0.02%
+7.40%
$ 339.41K
$ 55.25K
6
Aria
Aria
ARIAIP
$ 0.00049924
0.00%
--
-0.41%
$ 166.25K
$ 1.06
7
Black Mirror
Black Mirror
MIRROR
$ 0.00017175
0.00%
--
-0.53%
$ 29.68K
$ 10.67
8
CreatorDAO
CreatorDAO
CREATOR
$ 2.967E-5
0.00%
-0.20%
-4.41%
$ 29.67K
--
9
Gap Tooth Lizard
Gap Tooth Lizard
$GAPPY
$ 2.87004E-7
0.00%
+0.70%
-7.95%
$ 28.56K
--
10
CeluvPlay
CeluvPlay
CELB
$ 4.977E-5
0.00%
-97.20%
0.00%
$ 11.88K
--
11
Camp Network
Camp Network
CAMP
$ 0.0002865
+0.24%
+0.28%
-0.03%
--
$ 149.14M
12
TCOM Global
TCOM Global
TCOM
$ 0.00835
-0.61%
-1.78%
-0.71%
--
$ 7.68M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de IP y por qué son populares?
Los tokens de IP representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 12 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $84.01M.
¿Cuál es el token de IP con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de IP rastreados en MEXC, WAGMIGAMES ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 1.40% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de IP están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 12 tokens de IP, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. DATA, BTX, LWA se encuentra entre los tokens populares de IP. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría IP?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría IP es de aproximadamente $84.01M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector IP, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.