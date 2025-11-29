Precio de CreatorDAO hoy

El precio actual de CreatorDAO (CREATOR) hoy es $ 0.00294448, con una variación del 0.36% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CREATOR a USD es $ 0.00294448 por CREATOR.

CreatorDAO actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 842,177, con un suministro circulante de 285.84M CREATOR. Durante las últimas 24 horas, CREATOR cotiza entre $ 0.00288476 (bajo) y $ 0.00301061 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02225446, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00252314.

En el corto plazo, CREATOR experimentó un cambio de -0.17% en la última hora y de +13.95% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de CreatorDAO (CREATOR)

Cap de mercado $ 842.18K$ 842.18K $ 842.18K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.95M$ 2.95M $ 2.95M Suministro de Circulación 285.84M 285.84M 285.84M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de CreatorDAO es de $ 842.18K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CREATOR es de 285.84M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.95M.