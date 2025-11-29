Precio de TCOM Global hoy

El precio actual de TCOM Global (TCOM) hoy es $ 0.04719, con una variación del 0.79% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TCOM a USD es $ 0.04719 por TCOM.

TCOM Global actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- TCOM. Durante las últimas 24 horas, TCOM cotiza entre $ 0.0471 (bajo) y $ 0.04772 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, TCOM experimentó un cambio de -0.30% en la última hora y de -0.11% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 110.51K.

Información del mercado de TCOM Global (TCOM)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 110.51K$ 110.51K $ 110.51K Cap. de mercado totalmente diluida $ 47.19M$ 47.19M $ 47.19M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de TCOM Global es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 110.51K. El suministro circulante de TCOM es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 47.19M.