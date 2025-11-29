Precio de Gap Tooth Lizard hoy

El precio actual de Gap Tooth Lizard ($GAPPY) hoy es --, con una variación del 0.09% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de $GAPPY a USD es -- por $GAPPY.

Gap Tooth Lizard actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 183,006, con un suministro circulante de 99.91B $GAPPY. Durante las últimas 24 horas, $GAPPY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, $GAPPY experimentó un cambio de -- en la última hora y de +5.81% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Gap Tooth Lizard ($GAPPY)

Cap de mercado $ 183.01K$ 183.01K $ 183.01K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 183.01K$ 183.01K $ 183.01K Suministro de Circulación 99.91B 99.91B 99.91B Suministro total 99,906,805,287.48557 99,906,805,287.48557 99,906,805,287.48557

La capitalización de mercado actual de Gap Tooth Lizard es de $ 183.01K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de $GAPPY es de 99.91B, con un suministro total de 99906805287.48557. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 183.01K.