Precio de Camp Network hoy

El precio actual de Camp Network (CAMP) hoy es $ 0.008167, con una variación del 2.84% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CAMP a USD es $ 0.008167 por CAMP.

Camp Network actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- CAMP. Durante las últimas 24 horas, CAMP cotiza entre $ 0.008045 (bajo) y $ 0.008515 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, CAMP experimentó un cambio de +0.95% en la última hora y de -2.88% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 276.11K.

Información del mercado de Camp Network (CAMP)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 276.11K$ 276.11K $ 276.11K Cap. de mercado totalmente diluida $ 81.67M$ 81.67M $ 81.67M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Camp Network es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 276.11K. El suministro circulante de CAMP es de --, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 81.67M.