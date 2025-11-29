Precio de OpenxAI Network hoy

El precio actual de OpenxAI Network (OPENX) hoy es $ 0.1506, con una variación del 13.44% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OPENX a USD es $ 0.1506 por OPENX.

OpenxAI Network actualmente está en el puesto #1871 por capitalización de mercado en $ 1.51M, con un suministro circulante de 10.00M OPENX. Durante las últimas 24 horas, OPENX cotiza entre $ 0.1475 (bajo) y $ 0.177 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.0299262343053925, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0939673303769838.

En el corto plazo, OPENX experimentó un cambio de +1.55% en la última hora y de +28.17% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 58.33K.

Información del mercado de OpenxAI Network (OPENX)

Puesto No.1871 Cap de mercado $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Volumen (24H) $ 58.33K$ 58.33K $ 58.33K Cap. de mercado totalmente diluida $ 15.06M$ 15.06M $ 15.06M Suministro de Circulación 10.00M 10.00M 10.00M Suministro máx. 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Suministro total 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Tasa de circulación 10.00% Blockchain pública BASE

La capitalización de mercado actual de OpenxAI Network es de $ 1.51M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 58.33K. El suministro circulante de OPENX es de 10.00M, con un suministro total de 100000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 15.06M.