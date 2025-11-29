Precio de Furucombo hoy

El precio actual de Furucombo (COMBO) hoy es --, con una variación del 0.66% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de COMBO a USD es -- por COMBO.

Furucombo actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 29,210, con un suministro circulante de 48.23M COMBO. Durante las últimas 24 horas, COMBO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 6.97, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, COMBO experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.51% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Furucombo (COMBO)

Cap de mercado $ 29.21K$ 29.21K $ 29.21K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 60.56K$ 60.56K $ 60.56K Suministro de Circulación 48.23M 48.23M 48.23M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Furucombo es de $ 29.21K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de COMBO es de 48.23M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 60.56K.