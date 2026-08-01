Precio de UBIX Network hoy

El precio actual de UBIX Network (UBX) hoy es $ 0, con una variación del 1.64% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UBX a USD es $ 0 por UBX.

UBIX Network actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 120,004, con un suministro circulante de 331.97B UBX. Durante las últimas 24 horas, UBX cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00510796, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, UBX experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +12.33% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de UBIX Network (UBX)

Cap de mercado $ 120.00K$ 120.00K $ 120.00K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 121.40K$ 121.40K $ 121.40K Suministro de Circulación 331.97B 331.97B 331.97B Suministro total 438,227,541,417.0 438,227,541,417.0 438,227,541,417.0

La capitalización de mercado actual de UBIX Network es de $ 120.00K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de UBX es de 331.97B, con un suministro total de 438227541417.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 121.40K.