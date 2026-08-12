Precio de Exotic Markets hoy

El precio actual de Exotic Markets (EXO) hoy es $ 0.085413, con una variación del 1.24% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EXO a USD es $ 0.085413 por EXO.

Exotic Markets actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 854,146, con un suministro circulante de 709.98K EXO. Durante las últimas 24 horas, EXO cotiza entre $ 0.085086 (bajo) y $ 0.086883 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 10.78, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.077024.

En el corto plazo, EXO experimentó un cambio de +0.32% en la última hora y de +0.88% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 216.91.

Información del mercado de Exotic Markets (EXO)

Cap de mercado $ 854.15K$ 854.15K $ 854.15K Volumen (24H) $ 216.91$ 216.91 $ 216.91 Cap. de mercado totalmente diluida $ 854.15K$ 854.15K $ 854.15K Suministro de Circulación 709.98K 709.98K 709.98K Suministro total 9,999,977.064091 9,999,977.064091 9,999,977.064091

La capitalización de mercado actual de Exotic Markets es de $ 854.15K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 216.91. El suministro circulante de EXO es de 709.98K, con un suministro total de 9999977.064091. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 854.15K.