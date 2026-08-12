Precio de Covalent X Token hoy

El precio actual de Covalent X Token (CXT) hoy es $ 0.0024442, con una variación del 0.69% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CXT a USD es $ 0.0024442 por CXT.

Covalent X Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,352,405, con un suministro circulante de 967.15M CXT. Durante las últimas 24 horas, CXT cotiza entre $ 0.0023861 (bajo) y $ 0.00250575 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.262856, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00219711.

En el corto plazo, CXT experimentó un cambio de -0.26% en la última hora y de -4.44% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 122.99K.

Información del mercado de Covalent X Token (CXT)

Cap de mercado $ 2.35M$ 2.35M $ 2.35M Volumen (24H) $ 122.99K$ 122.99K $ 122.99K Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.43M$ 2.43M $ 2.43M Suministro de Circulación 967.15M 967.15M 967.15M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Covalent X Token es de $ 2.35M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 122.99K. El suministro circulante de CXT es de 967.15M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.43M.