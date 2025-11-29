Precio de BVM hoy

El precio actual de BVM (BVM) hoy es $ 0.00911981, con una variación del 11.37% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BVM a USD es $ 0.00911981 por BVM.

BVM actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 226,388, con un suministro circulante de 24.82M BVM. Durante las últimas 24 horas, BVM cotiza entre $ 0.00880126 (bajo) y $ 0.01028964 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 6.94, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00729233.

En el corto plazo, BVM experimentó un cambio de -0.12% en la última hora y de +9.52% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BVM (BVM)

Cap de mercado $ 226.39K$ 226.39K $ 226.39K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 909.80K$ 909.80K $ 909.80K Suministro de Circulación 24.82M 24.82M 24.82M Suministro total 99,741,589.87 99,741,589.87 99,741,589.87

La capitalización de mercado actual de BVM es de $ 226.39K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BVM es de 24.82M, con un suministro total de 99741589.87. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 909.80K.