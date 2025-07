BVM

BVM is the L2 blockchain meta-protocol, enabling builders to launch their own Bitcoin L2 that utilizes DA (data availability) layer to solve scalability constraints on Bitcoin. This approach allows BVM to function as a general-purpose state machine utilizing Bitcoin’s security and data availability without additional network or consensus protocol.

NombreBVM

PuestoNo.2151

Cap. de mercado$0,00

Cap. de mercado totalmente diluida$0,00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)%0,00

Suministro de circulación24.818.920

Suministro máx.0

Suministro total100.000.000

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico6.828371845051454,2024-04-18

Precio más bajo0.01894844263999558,2025-07-07

Blockchain públicaETH

Sector

Redes sociales

