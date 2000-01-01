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Principales tokens de Cadenas laterales de Bitcoin por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Cadenas laterales de Bitcoin. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Stacks
Stacks
STX
$ 0.1264
+0.24%
-3.35%
-5.79%
$ 230.09M
$ 461.86K
2
STRK
STRK
STRK
$ 0.023
+0.13%
-3.95%
-10.22%
$ 146.80M
$ 7.31M
3
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
$ 0.3469
+0.96%
-2.42%
+3.34%
$ 36.05M
$ 157.06K
4
Merlin Chain
Merlin Chain
MERL
$ 0.01907
-0.31%
-6.06%
+13.33%
$ 24.50M
$ 5.32M
5
Core DAO
Core DAO
CORE
$ 0.01945
-0.41%
-2.20%
-2.20%
$ 24.18M
$ 3.22M
6
Bitcoin on Rootstock
Bitcoin on Rootstock
RBTC
$ 63,322
-0.05%
-0.00%
-1.99%
$ 13.35M
$ 84.33K
7
ELA
ELA
ELA
$ 0.2782
0.00%
-4.81%
+5.72%
$ 6.41M
$ 13.55K
8
Tectum EmissionToken
Tectum EmissionToken
TET
$ 0.228
+2.28%
-15.55%
-13.96%
$ 2.27M
$ 261.82K
9
Coinweb
Coinweb
CWEB
$ 0.0006822
0.00%
-3.90%
-5.28%
$ 1.68M
$ 77.66M
10
Sovryn
Sovryn
SOV
$ 0.01587528
0.00%
--
-7.59%
$ 953.29K
$ 24.35
11
GOAT Network
GOAT Network
GOATED
$ 0.008134
+0.04%
-1.17%
-7.09%
$ 847.51K
$ 7.01M
12
$ 0.00602
0.00%
-0.17%
-1.63%
$ 386.48K
$ 4.69M
13
SatoshiVM
SatoshiVM
SAVM
$ 0.00409012
+0.05%
+0.02%
+1.63%
$ 30.08K
$ 58.05
14
BVM
BVM
BVM
$ 0.00087064
+0.02%
--
+53.71%
$ 21.61K
$ 1.75
15
Bitlayer
Bitlayer
BTR
$ 0.03209
+4.18%
+3.74%
+51.00%
--
$ 7.93M
16
TAP Protocol
TAP Protocol
TAP
$ 0.0813
-0.12%
-3.67%
+12.45%
--
$ 339.45K
17
BOB
BOB
BOB
$ 0.003926
-0.23%
-0.84%
-1.46%
--
$ 14.84M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Cadenas laterales de Bitcoin y por qué son populares?
Los tokens de Cadenas laterales de Bitcoin representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 17 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $487.58M.
¿Cuál es el token de Cadenas laterales de Bitcoin con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Cadenas laterales de Bitcoin rastreados en MEXC, BTR ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 3.74% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Cadenas laterales de Bitcoin están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 17 tokens de Cadenas laterales de Bitcoin, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. STX, STRK, FB se encuentra entre los tokens populares de Cadenas laterales de Bitcoin. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Cadenas laterales de Bitcoin?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Cadenas laterales de Bitcoin es de aproximadamente $487.58M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Cadenas laterales de Bitcoin, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.