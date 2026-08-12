Precio de DeFi Kingdoms hoy

El precio actual de DeFi Kingdoms (JEWEL) hoy es $ 0.00263147, con una variación del 53.80% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JEWEL a USD es $ 0.00263147 por JEWEL.

DeFi Kingdoms actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 293,938, con un suministro circulante de 112.60M JEWEL. Durante las últimas 24 horas, JEWEL cotiza entre $ 0.00338946 (bajo) y $ 0.00588192 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 22.52, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0015605.

En el corto plazo, JEWEL experimentó un cambio de -34.58% en la última hora y de -55.74% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 4.91K.

Información del mercado de DeFi Kingdoms (JEWEL)

Cap de mercado $ 293.94K$ 293.94K $ 293.94K Volumen (24H) $ 4.91K$ 4.91K $ 4.91K Cap. de mercado totalmente diluida $ 311.79K$ 311.79K $ 311.79K Suministro de Circulación 112.60M 112.60M 112.60M Suministro total 119,434,440.5891552 119,434,440.5891552 119,434,440.5891552

La capitalización de mercado actual de DeFi Kingdoms es de $ 293.94K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 4.91K. El suministro circulante de JEWEL es de 112.60M, con un suministro total de 119434440.5891552. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 311.79K.