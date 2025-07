JEWEL

JEWEL Token description: DeFi Kingdoms is a cross-chain fantasy RPG built on the DFKChain, Kaia, and Metis ecosystems. The JEWEL token is the primary token of the DeFi Kingdoms ecosystem, used for staking, gas, governance, and more! Also, if you need an endpoint for JEWEL circulating supply, you can use: https://supply.defikingdoms.com/jewel or https://supply.defikingdoms.com/jewel/circulatingsupply

NombreJEWEL

PuestoNo.1367

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.05%

Suministro de circulación113,537,457.11225379

Suministro máx.0

Suministro total121,010,985.61186135

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico23.36459909812949,2022-01-05

Precio más bajo0.010132781636744387,2025-06-17

Blockchain públicaNONE

