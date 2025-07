DUCK

DuckChain is the first consumer layer blockchain on TON, bridges TON with Ethereum (EVM), Bitcoin (BTC), and other ecosystems using Arbitrum Orbit’s robust infrastructure. It offers developers familiar tools to build dApps, migrate applications, and attract liquidity to the Telegram ecosystem. By introducing a unified gas system via Telegram Stars and account abstraction, DuckChain lowers barriers for Web2 users. Users can perform on-chain operations and interact with thousands of dApps directly within Telegram, enjoying a Web3 experience as simple as using a Web2 application. DuckChain’s mission is to make blockchain as intuitive as sending a message on Telegram, transforming it into a super app for 950 million global users.

NombreDUCK

PuestoNo.820

Cap. de mercado$0,00

Cap. de mercado totalmente diluida$0,00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0,13%

Suministro de circulación5 354 878 330

Suministro máx.10 000 000 000

Suministro total9 454 878 330

Tasa de circulación0.5354%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.013127834105261482,2025-01-16

Precio más bajo0.00196542123946365,2025-04-16

Blockchain públicaTONCOIN

Sector

Redes sociales

