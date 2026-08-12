Precio de BRICKTON hoy

El precio actual de BRICKTON (BRICK) hoy es $ 0, con una variación del 8.27% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BRICK a USD es $ 0 por BRICK.

BRICKTON actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 25,572, con un suministro circulante de 996.01M BRICK. Durante las últimas 24 horas, BRICK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00120627, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BRICK experimentó un cambio de +5.65% en la última hora y de -95.28% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BRICKTON (BRICK)

Cap de mercado $ 25.57K$ 25.57K $ 25.57K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 25.57K$ 25.57K $ 25.57K Suministro de Circulación 996.01M 996.01M 996.01M Suministro total 996,010,780.104789 996,010,780.104789 996,010,780.104789

La capitalización de mercado actual de BRICKTON es de $ 25.57K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BRICK es de 996.01M, con un suministro total de 996010780.104789. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 25.57K.