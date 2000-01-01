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Principales tokens de Juega y gana por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Juega y gana. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1118
-0.53%
+0.18%
+0.54%
$ 223.40M
$ 662.34K
2
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002042
-0.39%
-2.02%
-1.26%
$ 195.53M
$ 4.03B
3
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.9095
-0.89%
+0.30%
+2.69%
$ 157.00M
$ 65.75K
4
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06596
+0.05%
+0.33%
-1.18%
$ 131.25M
$ 841.04K
5
$ 0.03989
0.00%
-2.68%
-3.86%
$ 117.18M
$ 1.60M
6
$ 0.2007
-0.20%
-1.08%
-1.62%
$ 92.78M
$ 313.74K
7
GEODNET
GEODNET
GEOD
$ 0.1888
-0.21%
-16.59%
+5.84%
$ 84.82M
$ 661.22K
8
Gala
Gala
GALA
$ 0.001707
-0.41%
-2.84%
-4.47%
$ 83.14M
$ 150.57M
9
ECOMI
ECOMI
OMI
$ 0.0001895
-0.84%
-1.15%
+8.92%
$ 53.49M
$ 497.84M
10
RONIN
RONIN
RON
$ 0.05057
-0.04%
-0.61%
+0.42%
$ 39.16M
$ 1.08M
11
Notcoin
Notcoin
NOT
$ 0.0003564
+0.03%
-1.16%
+0.93%
$ 35.56M
$ 186.03M
12
DEAPcoin
DEAPcoin
DEP
$ 0.0009879
-0.36%
-1.19%
-2.17%
$ 29.55M
$ 120.07M
13
Degen
Degen
DEGEN
$ 0.0012007
+0.35%
-3.10%
-2.98%
$ 28.06M
$ 49.97M
14
Yooldo Games
Yooldo Games
ESPORTS
$ 0.03856
-0.80%
-0.88%
-7.70%
$ 22.68M
$ 1.44M
15
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 2.924
-0.03%
-0.68%
-0.58%
$ 21.55M
$ 19.14K
16
GMT
GMT
GMT
$ 0.00674368
+0.04%
-0.01%
-0.07%
$ 20.98M
$ 4.41M
17
Catizen
Catizen
CATI
$ 0.04351
-0.28%
+0.67%
+4.38%
$ 19.68M
$ 1.32M
18
Smooth Love Potion
Smooth Love Potion
SLP
$ 0.0005255
-0.19%
-2.64%
-2.41%
$ 19.13M
$ 104.95M
19
WAX
WAX
WAXP
$ 0.003824
+0.60%
-3.72%
-0.26%
$ 17.66M
$ 16.31M
20
IdleMine
IdleMine
IDLE
$ 0.0016662
-0.13%
0.00%
+2.34%
$ 16.66M
$ 162.52K
21
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0.01941
+0.10%
-1.77%
+4.97%
$ 14.80M
$ 2.74M
22
Zentry
Zentry
ZENT
$ 0.001798
+0.17%
-1.04%
+0.22%
$ 14.43M
$ 32.08M
23
Gods Unchained
Gods Unchained
GODS
$ 0.02917
+25.88%
+55.46%
+31.51%
$ 13.76M
$ 3.08M
24
Big Time
Big Time
BIGTIME
$ 0.005046
-0.20%
-4.65%
-5.80%
$ 12.60M
$ 10.83M
25
Hamster Kombat
Hamster Kombat
HMSTR
$ 0.0001909
+0.26%
+0.48%
+2.05%
$ 12.20M
$ 475.31M
26
Alien Worlds Trilium
Alien Worlds Trilium
TLM
$ 0.0015362
+1.86%
-3.23%
-7.58%
$ 10.46M
$ 36.88M
27
GUNZ
GUNZ
GUN
$ 0.003316
-1.26%
-5.37%
+15.89%
$ 7.78M
$ 47.34M
28
Games for a Living
Games for a Living
GFAL
$ 0.00077483
0.00%
-0.02%
-2.69%
$ 7.75M
$ 2.79K
29
SuperWalk GRND
SuperWalk GRND
GRND
$ 0.00906242
+0.03%
0.00%
-1.13%
$ 7.34M
$ 52.43K
30
WilderWorld
WilderWorld
WILD
$ 0.0134
+0.07%
-3.18%
-8.73%
$ 6.69M
$ 4.60M
31
Radio Caca
Radio Caca
RACA
$ 0.00001418
-0.77%
-0.70%
0.00%
$ 5.82M
$ 4.29B
32
Upland
Upland
SPARKLET
$ 0.01994
0.00%
+0.20%
-0.10%
$ 5.33M
$ 2.65M
33
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00034073
+0.30%
+0.00%
-12.82%
$ 4.56M
$ 16.38K
34
Splintershards
Splintershards
SPS
$ 0.0033129
-0.35%
+0.05%
+10.52%
$ 4.40M
$ 22.46K
35
ParagonsDAO
ParagonsDAO
PDT
$ 0.051623
0.00%
+0.01%
+140.00%
$ 4.36M
$ 261.33
36
Nakamoto Games
Nakamoto Games
NAKA
$ 0.02915
+1.65%
+8.92%
+21.31%
$ 2.88M
$ 3.37M
37
Sharp Token
Sharp Token
SHARP
$ 0.0007503
0.00%
--
0.00%
$ 2.54M
$ 4.20K
38
Ancient8
Ancient8
A8
$ 0.004527
-0.52%
-4.66%
+1.79%
$ 2.54M
$ 9.42M
39
$ 0.0014104
-1.32%
-1.16%
-4.88%
$ 2.49M
$ 40.83M
40
Aavegotchi
Aavegotchi
GHST
$ 0.04359665
-0.12%
-0.00%
+0.15%
$ 2.30M
$ 19.25K
41
Raini
Raini
$RAINI
$ 0.00423439
0.00%
--
+1.07%
$ 2.06M
$ 48.48
42
Foxsy AI
Foxsy AI
FOXSY
$ 0.001723
-0.03%
-1.03%
-7.09%
$ 1.96M
$ 25.39M
43
Cornucopias
Cornucopias
COPI
$ 0.00183553
-0.46%
-0.00%
-2.32%
$ 1.90M
$ 84.84
44
Chain Games
Chain Games
CHAIN
$ 0.00348713
+13.22%
+0.14%
-11.06%
$ 1.72M
$ 24.54K
45
Aurory
Aurory
AURY
$ 0.01754714
0.00%
-0.00%
+20.52%
$ 1.64M
$ 147.72
46
Metacade
Metacade
MCADE
$ 0.00081565
-0.68%
-0.01%
-0.42%
$ 1.53M
$ 68.72K
47
DAR Open Network
DAR Open Network
D
$ 0.002004
-1.52%
+1.62%
+3.93%
$ 1.50M
$ 27.07M
48
MediTechX
MediTechX
MTX
$ 0.051516
0.00%
--
0.00%
$ 1.39M
$ 106.29K
49
Moonwalk Fitness
Moonwalk Fitness
MF
$ 0.00725628
-0.54%
-0.01%
-3.63%
$ 1.37M
$ 28.09K
50
PIXL
PIXL
PIXL
$ 0.0026676
-0.21%
+0.06%
-7.85%
$ 1.33M
$ 1.60K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Juega y gana y por qué son populares?
Los tokens de Juega y gana representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 186 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $1.60B.
¿Cuál es el token de Juega y gana con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Juega y gana rastreados en MEXC, GODS ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 55.46% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Juega y gana están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 186 tokens de Juega y gana, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. IMX, FLOKI, AXS se encuentra entre los tokens populares de Juega y gana. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Juega y gana?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Juega y gana es de aproximadamente $1.60B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Juega y gana, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.