Precio de Brainblast hoy

El precio actual de Brainblast (BRAIN) hoy es $ 0, con una variación del 11.44% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BRAIN a USD es $ 0 por BRAIN.

Brainblast actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 17,576.14, con un suministro circulante de 978.67M BRAIN. Durante las últimas 24 horas, BRAIN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00141081, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BRAIN experimentó un cambio de +0.25% en la última hora y de -30.13% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Brainblast (BRAIN)

Cap de mercado $ 17.58K$ 17.58K $ 17.58K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 17.58K$ 17.58K $ 17.58K Suministro de Circulación 978.67M 978.67M 978.67M Suministro total 978,669,678.290289 978,669,678.290289 978,669,678.290289

La capitalización de mercado actual de Brainblast es de $ 17.58K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BRAIN es de 978.67M, con un suministro total de 978669678.290289. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 17.58K.