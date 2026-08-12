Precio de Botto hoy

El precio actual de Botto (BOTTO) hoy es $ 0.03960546, con una variación del 0.71% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BOTTO a USD es $ 0.03960546 por BOTTO.

Botto actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,828,300, con un suministro circulante de 46.19M BOTTO. Durante las últimas 24 horas, BOTTO cotiza entre $ 0.03860409 (bajo) y $ 0.03981249 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 3.91, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.02968992.

En el corto plazo, BOTTO experimentó un cambio de +0.31% en la última hora y de +2.03% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 106.60.

Información del mercado de Botto (BOTTO)

Cap de mercado $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M Volumen (24H) $ 106.60$ 106.60 $ 106.60 Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.96M$ 3.96M $ 3.96M Suministro de Circulación 46.19M 46.19M 46.19M Suministro total 93,768,867.47974204 93,768,867.47974204 93,768,867.47974204

La capitalización de mercado actual de Botto es de $ 1.83M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 106.60. El suministro circulante de BOTTO es de 46.19M, con un suministro total de 93768867.47974204. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.96M.