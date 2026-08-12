Precio de BONG hoy

El precio actual de BONG (BONG) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BONG a USD es $ 0 por BONG.

BONG actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 61,742, con un suministro circulante de 961.62M BONG. Durante las últimas 24 horas, BONG cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00145222, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BONG experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BONG (BONG)

Cap de mercado $ 61.74K$ 61.74K $ 61.74K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 61.74K$ 61.74K $ 61.74K Suministro de Circulación 961.62M 961.62M 961.62M Suministro total 961,621,636.389361 961,621,636.389361 961,621,636.389361

La capitalización de mercado actual de BONG es de $ 61.74K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BONG es de 961.62M, con un suministro total de 961621636.389361. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 61.74K.