Precio de Bondex hoy

El precio actual de Bondex (BDXN) hoy es $ 0, con una variación del 0.05% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BDXN a USD es $ 0 por BDXN.

Bondex actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 60,944, con un suministro circulante de 160.00M BDXN. Durante las últimas 24 horas, BDXN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.423103, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BDXN experimentó un cambio de -1.12% en la última hora y de +0.95% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 26.48K.

Información del mercado de Bondex (BDXN)

Cap de mercado $ 60.94K$ 60.94K $ 60.94K Volumen (24H) $ 26.48K$ 26.48K $ 26.48K Cap. de mercado totalmente diluida $ 380.90K$ 380.90K $ 380.90K Suministro de Circulación 160.00M 160.00M 160.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Bondex es de $ 60.94K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 26.48K. El suministro circulante de BDXN es de 160.00M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 380.90K.