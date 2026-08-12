Precio de BOLT on Base hoy

El precio actual de BOLT on Base (BOLT) hoy es $ 0, con una variación del 7.83% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BOLT a USD es $ 0 por BOLT.

BOLT on Base actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 51,081, con un suministro circulante de 955.36M BOLT. Durante las últimas 24 horas, BOLT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02438675, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BOLT experimentó un cambio de +0.25% en la última hora y de +6.33% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BOLT on Base (BOLT)

Cap de mercado $ 51.08K$ 51.08K $ 51.08K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 51.08K$ 51.08K $ 51.08K Suministro de Circulación 955.36M 955.36M 955.36M Suministro total 955,358,259.3288466 955,358,259.3288466 955,358,259.3288466

La capitalización de mercado actual de BOLT on Base es de $ 51.08K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BOLT es de 955.36M, con un suministro total de 955358259.3288466. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 51.08K.