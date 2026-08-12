Precio de BOLD hoy

El precio actual de BOLD (BOLD) hoy es $ 1.0, con una variación del 0.03% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BOLD a USD es $ 1.0 por BOLD.

BOLD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 30,241,503, con un suministro circulante de 30.24M BOLD. Durante las últimas 24 horas, BOLD cotiza entre $ 0.999826 (bajo) y $ 1.001 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.013, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.982941.

En el corto plazo, BOLD experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de -0.14% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 107.63K.

Información del mercado de BOLD (BOLD)

Cap de mercado $ 30.24M$ 30.24M $ 30.24M Volumen (24H) $ 107.63K$ 107.63K $ 107.63K Cap. de mercado totalmente diluida $ 30.24M$ 30.24M $ 30.24M Suministro de Circulación 30.24M 30.24M 30.24M Suministro total 30,235,007.12537908 30,235,007.12537908 30,235,007.12537908

La capitalización de mercado actual de BOLD es de $ 30.24M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 107.63K. El suministro circulante de BOLD es de 30.24M, con un suministro total de 30235007.12537908. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 30.24M.