Precio de BNB Tiger OG hoy

El precio actual de BNB Tiger OG (BNBTIGEROG) hoy es $ 0, con una variación del 2.98% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BNBTIGEROG a USD es $ 0 por BNBTIGEROG.

BNB Tiger OG actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,450,289, con un suministro circulante de 10,000,000,000,000.00T BNBTIGEROG. Durante las últimas 24 horas, BNBTIGEROG cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0.

En el corto plazo, BNBTIGEROG experimentó un cambio de +0.19% en la última hora y de +7.69% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BNB Tiger OG (BNBTIGEROG)

Cap de mercado $ 9.45M$ 9.45M $ 9.45M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.45M$ 9.45M $ 9.45M Suministro de Circulación 10,000,000,000,000.00T 10,000,000,000,000.00T 10,000,000,000,000.00T Suministro total 9.999999999999999e+24 9.999999999999999e+24 9.999999999999999e+24

La capitalización de mercado actual de BNB Tiger OG es de $ 9.45M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BNBTIGEROG es de 10,000,000,000,000.00T, con un suministro total de 9.999999999999999e+24. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.45M.