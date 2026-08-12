Precio de Bluzelle hoy

El precio actual de Bluzelle (BLZ) hoy es $ 0.00640496, con una variación del 4.30% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BLZ a USD es $ 0.00640496 por BLZ.

Bluzelle actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,046,380, con un suministro circulante de 475.72M BLZ. Durante las últimas 24 horas, BLZ cotiza entre $ 0.00610764 (bajo) y $ 0.00740417 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.783089, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00579292.

En el corto plazo, BLZ experimentó un cambio de -1.31% en la última hora y de +4.23% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 278.34K.

Información del mercado de Bluzelle (BLZ)

Cap de mercado $ 3.05M$ 3.05M $ 3.05M Volumen (24H) $ 278.34K$ 278.34K $ 278.34K Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.20M$ 3.20M $ 3.20M Suministro de Circulación 475.72M 475.72M 475.72M Suministro total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Bluzelle es de $ 3.05M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 278.34K. El suministro circulante de BLZ es de 475.72M, con un suministro total de 500000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.20M.